“Sou contra a Santa Casa atender de portas fechadas”, afirma vereador Elton sobre possibilidade de atendimento referenciado

O vereador Elton Carvalho (Republicanos) protocolou uma moção de apelo ao prefeito Airton Garcia (PSL) no qual pede ao chefe do executivo para que a Santa Casa continue atendendo a população normalmente, não apenas atendimentos referenciados.

Segundo o parlamentar, houve uma tentativa a mais de um ano atrás e, naquele momento, havia sido decidido não fechar pelas UPAs e a atenção primária do município não apresentarem condições de suportar um aumento considerável na demanda. Elton afirma que de lá para cá a situação não avançou muito, e fazer apenas atendimentos referenciados pode prejudicar e muito a população.

“Temos problemas com equipamentos danificados, como raio X das UPAs, faltam profissionais nas unidades e até mesmo exames laboratoriais não é sempre que tem. Não sou contra atendimentos referenciados pela Santa Casa, desde que as UPAs estejam em condições de receber a população com qualidade, assim como a atenção básica. Quem é da área sabe a dura realidade que é enfrentada diariamente”, disse o vereador. “Acredito que uma tomada de decisão dessa envergadura, demanda protocolos muito bem consolidados, um estudo logístico e principalmente, investimento em pessoal, quadro clinico e técnico, equipamentos e infraestrutura”, complementou.

Na última sexta feira, 26, houve uma reunião no Paço Municipal onde diversas autoridades debateram sobre este assunto. Elton se posicionou de forma contundente contra a modalidade de atendimento referenciado neste momento.

“Acredito que o cenário não é o ideal, por conta da pandemia. Acho que o correto seria convocar uma consulta pública para ouvir a população, posteriormente uma audiência pública para ouvir especialistas e autoridades no assunto para depois sim, tomar a decisão mais correta considerando todos os fatores. Sou contra esta iniciativa neste momento”, finalizou.

