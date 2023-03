São Carlos busca novos projetos junto ao FNDE

Crédito: Divulgação

O secretário de Educação, Roselei Françoso e o secretário de Governo, Netto Donato, foram recebidos nesta segunda-feira, 27, em Brasília, por representantes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação.

O Programa consiste na transferência automática de recursos financeiros, sem necessidade de convênio ou outro instrumento, para custear despesas com manutenção e desenvolvimento da educação infantil.

Entre os projetos em monitoramento, execução e controle junto ao FNDE e que somam acima de R$ 11 milhões estão à construção do CEMEI Maria Aparecida Penalva da Silva, ampliação dos CEMEI’s Deputado Vicente Botta, Nilson Aparecido Gonçalves, José de Campos Pereira, Olivia Carvalho, Paulo Freire, Bento Prado de Almeida Ferraz Junior, Homero Frei, Maria Luiza Peres, construção de quadra coberta na EMEB Dr. Alcyr Affonso Leopoldino, construção do novo CEMEI Dario Rodrigues e reforma do CEMEI Monsenhor Alcindo Siqueira.

Além de pegar as análises técnicas do FNDE sobre todos esses projetos (16 demandas) o secretário Roselei Françoso explicou que o cadastro das demandas são de 2020, 2021 e 2022 e verificou também que duas das demandas, a construção da quadra da EMEB Dr. Alcyr Leopoldino e a ampliação do CEMEI Olivia de Carvalho já tem situação diligenciada no FNDE, ou seja, com Parecer Técnico de Execução Física de Objeto Financiado, que apura informações sobre o objeto pactuado ( dados da obra, documentação e execução).

“Estamos aguardando a análise das demais demandas e faremos gestão política junto ao FNDE para viabilizar todos os processos. Com relação as obras diligenciadas nós já verificamos o que ocorre e estamos providenciando a documentação necessária por parte do município de São Carlos para poder viabilizar o financiamento destas duas unidades”, informou o secretário.

Roselei Françoso anunciou também que a SME apresentou ao FNDE outras demandas da área de Educação como a construção de um novo prédio para o CEMEI José Marrara, unidade que fica no complexo da USP, e deve ser transferida para a Alameda dos Crisântemos.

“Solicitamos também recursos para a construção de duas novas bibliotecas uma na EMEB Alcyr Leopoldino e outra na EMEB Ulysses Ferreira Picollo no Eduardo Abdelnur”, finalizou Roselei Françoso.

