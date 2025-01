Roselei participa de assinatura para construção de 400 moradias em São Carlos

Crédito: Divulgação

O vice-prefeito Roselei Françoso, participou na manhã da última sexta-feira, 10, da solenidade de assinatura do contrato para a construção de 400 moradias por meio do programa Minha Casa, Minha Vida em São Carlos.

O encontro que contou com a participação do prefeito Netto Donatto e dos secretários de Relações Legislativas, Waldomiro Bueno de Oliveira, de Cidade Inteligente e Transparência, Mateus de Aquino, de Gestão da Cidade e Infraestrutura João Batista Muller, a atual diretora presidente da Prohab, Renata D. Simão Bertolino e a diretora de Projetos da Prohab, Giovana Gobatto, ocorreu na Superintendência da Caixa Econômica Federal, o contrato para a construção de 400 moradias por meio do programa Minha Casa, Minha Vida. Marquinho Amaral, que assume a Prohab no próximo dia 20, também acompanhou a assinatura do contrato.

O empreendimento foi anunciado no final de 2023 pelo Governo Federal e agora foi assinado o contrato com a Caixa Econômica Federal e com a Saned, empresa vencedora do processo licitatório realizado pela Prefeitura de São Carlos, que também entregou os projetos do empreendimento para o prefeito Netto Donato.

As 400 unidades habitacionais são voltadas à população com renda total de até R$ 2.850,00. Os recursos, estimados em R$ 60 milhões (R$ 150 mil/apartamento - Portaria MCidades Nº 725) são provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal.

Serão 400 moradias, 2 condomínios de 200 moradias cada, com vagas de estacionamento, bicicletário, área de lazer com churrasqueira, salão de festas, quadra poliesportiva e playground.

O vice-prefeito Roselei Françoso acredita que a nova gestão começou com o pé direito. “Em dez dias de gestão já conseguimos confirmar a construção de 400 moradias, claro que as tratativas começaram no governo anterior, porém do qual o atual prefeito Netto também fazia parte e trabalhou arduamente para a entrega dos projetos. E já antecipo aos moradores de São Carlos que o projeto é maravilhoso para aqueles que serão beneficiados com essas unidades habitacionais. Vamos juntos agora, nesses próximos quatro anos, correr atrás de muitos investimentos para o município de São Carlos”, comentou o vice-prefeito.

