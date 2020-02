Roselei leva apoio a escolas municipais do Faga e Aracy

Crédito: Divulgação

O vereador Roselei Françoso (Rede) visitou nesta segunda-feira, 3, duas escolas municipais a convite da comunidade escolar, os Centros Municipais de Educação Infantil (Cemei) Paulo Freire, na região do bairro Maria Stella Faga, e Dário Rodrigues, no Cidade Aracy.

A nova diretora do Cemei Paulo Freire, Nilmara Helena Spressola, convidou o vereador a visitar a escola para apresentar ideias e demandas. “Além das ações habituais de todo o início do ano, como ações de manutenção e limpeza, muitos diretores têm projetos para serem colocados em prática e, dentro do possível, vamos colaborar com todas”, observa Roselei.

Para Roselei, visitar o Cemei Paulo Freire é relembrar os anos em que atuou na Secretaria Municipal de Educação. “Eu levei o projeto desta escola ao Ministério da Educação em 2007, depois assisti o início das obras, a inauguração e sua história de sucesso”, relembra.

A outra visita foi ao Cemei Dario Rodrigues que foi invadida e depredada no final de semana. “Infelizmente o motivo desta visita foi vandalismo que destruiu salas, banheiros, fiação e janelas”, lamentou o vereador. “Além de tentar contribuir com a recuperação da escola, a gente traz um pouco de solidariedade e apoio aos servidores”, comenta o vereador.

Segundo Roselei, a escola Dário Rodrigues funciona em um local inapropriado e o ideal seria construir uma nova escola em outra área. “Essa escola fica escondida dentro de um buraco, o que facilita a ação de vândalos”, observa. “No entanto, sabemos que essa solução vai demorar, enquanto isso a Prefeitura precisa se esforçar para garantir a segurança dos professores e alunos, além de boas condições do prédio”, frisa.

AULAS – O início das aulas da Rede Municipal de Educação acontece no dia 10 de fevereiro. De acordo com a Secretaria de Educação, o Dário Rodrigues estará recuperado e pronto para receber os 350 alunos no dia 10 de fevereiro. As demais 58 escolas municipais já receberam ou estão recebendo a manutenção anual.

