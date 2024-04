Mulher desaparece misteriosamente no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Familiares de Jesuina Soares Barroso, 36 anos, estão preocupados. Ela desapareceu no último domingo (21), no bairro Cidade Aracy e desde então não deu mais notícias.

Segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, Jesuina veio de Araraquara, onde reside com o companheiro e os três filhos e foi na casa de amigos e permaneceram por lá até por volta das 22h. Quando ele foi procurá-la em um cômodo, não a encontrou, dando início a angústia da família.

Segundo informações, a mulher toma remédios controlados contra surtos psicóticos. No dia em que desapareceu ela vertia shorts curto na cor rosa, camiseta branca com estampa do Mickey Mouse e chinelos.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Jesuina deve ser repassada para o telefone (16) 988392420.

