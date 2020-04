Roselei comemora decisão da Prefeitura de distribuir vale alimentação para alunos municipais

Crédito: Divulgação

O vereador Roselei Françoso (MDB) comemorou a publicação do Decreto nº 163 no Diário Oficial do Município desta sexta (17) que dispõe sobre o fornecimento de vale alimentação para alunos da Rede Municipal de Educação. A medida beneficiará famílias de 15,5 mil alunos, 9,27 mil da Educação Infantil e 6,26 do Ensino Fundamental.

Para o parlamentar, que integra o Comitê Emergencial para Assuntos do Coronavírus da Prefeitura como presidente da Comissão Especial da Ordem dos Advogados do Brasil, essa era uma necessidade que vinha sendo debatida desde o início da paralisação das aulas. No dia 26 de março a Comissão de Direitos Humanos da OAB São Carlos enviou ofício ao secretário de Educação, Nino Mengatti, para solicitar medidas neste sentido.

“Eu acompanho de perto a Educação do município e sei o quanto essa ajuda é bem-vinda para muitas famílias”, avaliou Roselei. Para ele, embora o valor do vale-alimentação seja baixo, R$ 50,00 por mês, é um completo importante para a alimentação dos alunos cadastrados na Rede Municipal.

“É importante ressaltar que a Prefeitura também está entregando cestas básicas para aquelas famílias ainda mais necessitadas”, salientou o parlamentar. Segundo ele, neste momento de exceção e de desafios, é fundamental o apoio do Poder Público às famílias mais vulneráveis.

De acordo com a Prefeitura, o vale alimentação terá validade enquanto durar a pandemia e será entregue para cada família que tem aluno na rede municipal. Uma empresa será contratada para expedir os vales. A Secretaria de Educação irá identificar as famílias para efetuar a distribuição, enquanto que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento fará o repasse de cerca de R$ 770 mil por mês para este fim.

Além dos debates que o vereador Roselei estimulou no Comitê da Prefeitura, nesta quinta-feira (16) ele também encaminhou um requerimento para cobrar providências quanto à distribuição de alimentos às famílias de alunos da rede municipal.

