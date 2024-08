Rodson acompanha projeto de ampliação de Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo

Crédito: Divulgação

O vereador Rodson Magno esteve na tarde desta quinta-feira, 1, juntamente com o Secretário Municipal de Obras Públicas, Leonardo Lázaro Silva, com o Secretário-Adjunto de Serviços Públicos, Everaldo Ferreira e com o Secretário-Adjunto da Secretaria de Obras, Artur Cotrim, em uma reunião para tratar sobre a ampliação do Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo, que será num espaço da Garagem Municipal de São Carlos.

Para Rodson, que sempre vem buscando melhorias para os cemitérios municipais de São Carlos, essa intervenção visa buscar um atendimento mais qualificado aos munícipes, sobretudo nesse momento de última despedida aos entes queridos. “Estamos fazendo esta ampliação para que num futuro próximo as pessoas que perderam seus entes queridos tenham um local para se despedir”, afirma o vereador.

Segundo o Secretário-Adjunto de Serviços Públicos, com essa ampliação, São Carlos terá espaço para novos sepultamentos por mais de quatro anos. “A obra está dentro do previsto e nosso objetivo é entregar esse espaço o quanto antes para nossos munícipes”, disse Everaldo.

De acordo com Leonardo, esta ampliação no momento é mais do que necessária, pois o local contará com aproximadamente quatro mil novas carneiras. “Estamos trabalhando para que a ampliação do Cemitério Nossa Senhora do Carmo seja finalizada o quanto antes. Em breve os novos sepultamentos já serão realizados em um novo local”, finaliza o Secretário de Obras.

