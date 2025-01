REDE deve inaugurar sede em São Carlos com ex-vereadora Sara Bononi como presidente

Advogada Sara Bononi com a deputada estadual Marina Helou durante o segundo turno das eleições em São Paulo. - Crédito: Divulgação

O partido Rede Sustentabilidade (REDE) deve inaugurar um diretório municipal em São Carlos. Segundo fontes ouvidas pelo portal São Carlos Agora, a ex-vereadora do PSOL Sara Bononi deve ser a presidente do diretório.

A expectativa de correligionários do partido é que até a próxima quarta-feira a advogada Sara Bononi de uma resposta e até final de fevereiro seja inaugurada a sede local do partido.

Bononi foi suplente do PSOL e ficou no ano de 2024 como vereadora no Legislativo por 30 dias, entre agosto e setembro, após Djalma Nery (PSOL) pedir afastamento.

No período de vereança, a ex-vereadora Sara Bononi foi à Câmara de São Paulo e conheceu deputada estadual Marina Helou (REDE). Na ocasião nasceu o diálogo que se estreitou com o convite do coordenador estadual da REDE Edilson Marciano.

Foi pela deputada Marina Helou que Bononi conheceu a proposta política da Rede, que com apenas três eleições, já se destaca no cenário político brasileiro pela ampla união de diferentes setores da sociedade, em torno de um projeto de país ecologicamente equilibrado e socialmente justo.

Além disso, Bononi estabeleceu um diálogo com a Rede, sobretudo com o Porta Voz Estadual, Fernando Oliveira, que reforçou o convite para que ela assuma os trabalhos da Rede em São Carlos.

O SCA tomou conhecimento de que existem algumas questões a serem acordadas, como algumas exigências feitas pela ex-vereadora. Um dos pedidos de Sara é que o vice-presidente do diretório seja um morador da periferia.

A reportagem entrou em contato com a advogada Sara Bononi na tarde desta sexta-feira (3) questionando sobre a possibilidade de assumir a Rede Sustentabilidade.

“Fico feliz com esse importante reconhecimento do arcabouço político que se criou ao meu redor, após duas eleições e confesso a possibilidade de realizar um trabalho longe de disputas entre correntes, característica de alguns partidos progressistas e que, por vezes, acirra competições e verticalizam decisões, faz brilhar meus olhos. Porém, deixar nosso berço, é um gesto difícil. No PSOL se deram importantes encontros, composições e embates necessários, que se traduziram em grande crescimento pessoal. Gostei de tudo, do projeto, da real forma de consensuar decisões. Estou feliz com o convite, mas sei da responsabilidade de iniciar um trabalho”, afirmou.

