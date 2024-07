Marquinho Amaral participa da entrega de praça no Jardim De Cresci

SIGA O SCA NO

Marquinho Amaral prestigia a entrega da Praça "Professora Maria Anézia Baltazar de Oliveira" no Jardim De Cresci. -

O vereador Marquinho Amaral participou na manhã do último domingo (30), da entrega da Praça “Professora Maria Anézia Baltazar de Oliveira” , localizada na Rua Mário Gaspar, s/nº. O local recebeu nova iluminação, bancos, playground, academia ao ar livre, paisagismo com plantio de grama e árvores, além de uma pista de caminhada com 2.432 metros quadrados, totalizando quase 15 metros quadrados de intervenção e mudanças.

As reformas foram realizadas com um investimento total de R$ 584,3 mil, sendo R$ 286,5 mil vindos de recursos de emenda parlamentar do ex-deputado Lobbe Neto e R$ 35 mil de emenda parlamentar do presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Marquinho Amaral.

“Conquistamos os recursos para a construção de uma praça útil para a população do Jardim De Cresci e vamos continuar trabalhando por todos que vivem aqui. Já conquistamos o recape de quatro ruas, iluminação de LED, construção de obstáculos para maior segurança do trânsito no entorno da praça e ainda queremos construir uma quadra poliesportiva e instalar câmeras de segurança”, destacou o parlamentar.

Priscila de Oliveira representou a família da homenageada e realizou um discurso agradecendo o reconhecimento da trajetória profissional de sua mãe, Maria Anézia Baltazar de Oliveira. “Minha mãe dedicou uma vida à educação. Eternizar o nome da minha mãe com um espaço público, como essa praça, é ter um legado marcado. É uma satisfação muito grande, porque não existe espaço mais democrático do que uma praça, é como se fosse uma escola pública. Tenho certeza que os moradores vão cuidar deste espaço lindo com carinho”.

Durante toda a solenidade foram realizadas ações de saúde como a aferição de pressão arterial e de glicemia, orientações sobre escovação dentária e também o oferecimento de pipoca e algodão doce para incentivar a participação de moradores, de secretários municipais e outras autoridades

