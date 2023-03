Manutenção nas vias do 29 atende pedido do vereador Bruno Zancheta

SIGA O SCA NO

O vereador Bruno Zancheta (PL), desde o início de seu mandato, tem lutado pela melhoria das estradas rurais. Ele solicitou, que fosse realizada manutenção em todas as vias do “Balneário do 29”, e seu pedido foi acatado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento e a manutenção está sendo realizada nesta semana.

O parlamentar destacou: “Fui procurado por diversos munícipes que solicitavam uma manutenção corretiva e preventiva e a secretaria prontamente nos atendeu. Estive in loco e constatei a real necessidade desta ação, as vias encontravam-se intransitáveis, dificultando a vida dos munícipes que ali residem. Agora, com a manutenção elas irão fluir bem melhor, facilitando todo acesso”.

“Gostaria de agradecer ao secretário Paraná Filho e toda sua equipe por acatar nosso pedido e realizar a manutenção nessas estradas que foram bastante danificadas pelo período de fortes chuvas que enfrentamos”, finalizou Bruno Zancheta.

