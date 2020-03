Malabim emite oficio ao prefeito e quer suspensão imediata das atividades na metalurgia

Crédito: Divulgação

O vereador Malabim (PTB) emitiu na tarde desta segunda-feira, 23, um ofício endereçado ao prefeito municipal Airton Garcia (PSL) solicitando a imediata suspensão das atividades das indústrias metalúrgicas.

Preocupado com a propagação da pandemia do coronavírus e levando em consideração a aglomeração dos trabalhadores durante as suas atividades profissionais, o vereador petebista sugere que as atividades sejam paralisadas hoje e por um período de 15 dias, no mínimo.

Malabim disse que sua origem é metalúrgica, onde trabalhou por aproximadamente 20 anos. Desta forma, chegou a postar um texto em sua página no Facebook, abaixo transcrita:

“Caros amigos, sabemos da importância do trabalho para o sustento familiar, porém, em meio ao contexto atual devemos zelar pela integridade da saúde de todas as pessoas, inclusive da nossa, uma vez que conseguiremos cuidar de quem amamos apenas se estivermos saudáveis.

Desta forma, eu, Malabim, que já fui metalúrgico por quase 20 anos, tenho orgulho e conheço muito bem esta importante categoria, principalmente como são executadas as atividades laborais, onde é necessário um amplo contingente. Não é novidade alguma que um grande número de pessoas reunidas favorece a disseminação em enorme escala do COVID – 19 (coronavírus). Dados estatísticos mostram que uma pessoa infectada pode transmitir o vírus a outras sete pessoas, e isto com certeza pode gerar uma verdadeira pandemia.

Neste sentido, mesmo sabendo da necessidade de trabalhar temos que ter consciência que a saúde prevalece, ou seja, deve ser colocada como prioridade, até mesmo para não infectar nossos familiares e amigos.

Assim, tendo em vista o risco de exposição ao COVID-19 de todos os setores sociais, principalmente o da classe metalúrgica e buscando atender as inúmeras solicitações de colaboradores e demais interessados, na tarde desta segunda-feira emiti um oficio ao Prefeito Municipal Airton Garcia solicitando urgência na elaboração e execução de um Decreto com vistas a suspender imediatamente por até 15 dias as atividades laborais das indústrias metalurgias de São Carlos.

Embora estejamos em um distanciamento social, eu e minha equipe de assessoria continuamos o trabalho, porém de forma segura, respeitando os decretos, orientações e colocando a saúde em primeiro plano e assim, me coloco a disposição através do telefone, WhatsApp, e-mail, inclusive por meio das redes sociais para continuar atendendo os interesses e reivindicações da população”.

