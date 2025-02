Guerreiro recomenda programa que recupera celulares furtados e não devolvidos

Compartilhar no facebook

O vereador Leandro Guerreiro (PL) apresentou uma indicação à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana sugerindo a criação de um programa para a recuperação de celulares perdidos e roubados em São Carlos. “Essa proposta busca aumentar a segurança da população e facilita a restituição de aparelhos a seus legítimos proprietários”, observou.

A justificativa do parlamentar foi pautada no crescimento dos furtos e roubos de celulares no município, um problema que gera impacto direto na qualidade de vida dos cidadãos. “Muitas cidades brasileiras já implementaram medidas similares, utilizando tecnologia e parcerias estratégicas para rastrear e recuperar aparelhos extraviados”, destacou.

Dentre as inúmeras sugestões apresentadas nessa propositura, Guerreiro menciona a viabilidade do uso de tecnologia para rastreamento dos dispositivos, em colaboração com operadoras de telefonia e órgãos de segurança pública. Além disso, propõe a criação de canais de comunicação específicos para denúncias e devolução de celulares desaparecidos. “A meta é agilizar a recuperação dos aparelhos e desencorajar a comercialização ilegal desses itens”, considerou.

A proposta também prevê a realização de campanhas educativas para conscientizar a população sobre os riscos da compra de celulares de origem duvidosa e sobre as formas de registrar e acompanhar a recuperação de dispositivos roubados ou cuja devolução é recusada pelo cidadão que achou o objeto perdido. Caso o prefeito Netto Donato (PP) se interessar por este projeto, a Guarda Municipal (GM) será a responsável por todo procedimento operacional. “Essa iniciativa reforça o debate sobre segurança pública e salienta o talento de inovação da Capital da Tecnologia”, concluiu o vereador do PL.

Entenda como o programa funcionaria:

1. A vítima é roubada ou a pessoa que achou se recusa a devolver o seu aparelho;

2. A vítima registra o Boletim de Ocorrência (BO);

3. A vítima informa o IMEI do celular roubado;

4. A GM solicita à operadora telefônica, dados sobre a localização e identificação do atual usuário;

5. Intimações são disparadas por meio de aplicativos de mensagem aos usuários que estão em posse do celular;

6. Usuário comparece na sede da GM e devolve o aparelho;

7. O aparelho recuperado é devolvido a vítima;

8. Em parceria com a Polícia Militar (PM) e Polícia Civil, serão realizadas operações em locais suspeitos de receptação de celulares roubados e não devolvidos.

