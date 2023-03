Governo do Estado reinaugura Aeroporto Mário Pereira Lopes

Crédito: Divulgação

O Governo do Estado reinaugurou na tarde desta quinta-feira, 16, o Aeroporto Mário Pereira Lopes. A Rede Voa, concessionária responsável pela administração e operação do aeroporto de São Carlos, garante que já foram investidos R$ 1,2 milhão em benfeitorias para a recuperação das áreas alfandegária, comercial e de infraestrutura.

Marcel Gomes Moure, presidente da Rede Voa, disse que as obras do aeroporto de São Carlos contemplaram a revitalização do terminal de passageiros, a implantação do PAPI (sistema de auxílio visual à navegação aérea), recuperação do pátio alfandegado e o projeto de implantação e aprovação da estação de telecomunicação (EPTA). “Além disso, todo o local passou por manutenção para atender especificamente o Centro de Manutenção da LATAM. Vamos investir R$ 14 milhões no aeroporto Mário Pereira Lopes ao longo dos 30 anos de concessão”, garantiu Moure.

O diretor geral da ARTESP - Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Milton Persoli, participou da reinauguração e falou da modernização e fiscalização do sistema. “O objetivo da ARTESP é garantir excelência na prestação de serviços de transporte aos paulistas. Aplicaremos nossa expertise, que vem sendo capaz de atrair investimentos da iniciativa privada nas rodovias, também na modernização do sistema aeroportuário estadual”.

Netto Donato, secretário de Governo, representou o prefeito Airton Garcia na solenidade e falou da importância da modernização do sistema aeroportuário em São Carlos. “Sabemos da importância desse aeroporto para a cidade, principalmente para atrairmos novos investimentos. Já marcamos uma reunião com a diretoria da Rede Voa para discutirmos a questão de voos comerciais. Queremos que o município ofereça voos de passageiros, porém de forma definitiva e para isso é preciso planejamento, é preciso um estudo das características do município”, pontuou o secretário de Governo de São Carlos.

Também participaram da solenidade o secretário de Comunicação, Leandro Severo, a secretária adjunta de Comunicação, Ana Carolina Maglio, o secretário adjunto de Trabalho, Emprego e Renda, Luís Antônio Garmendia, o diretor presidente da Prohab, Rodson Magno, o ex-prefeito de São Carlos, Rubens Massucio, o diretor de Manutenção da Latam Brasil, Alexandre Peronti Santiago e funcionários da Rede Voa.

