Ex-vereador Ronaldo Lopes é demitido da Volkswagen após retorno de período eleitoral

O ex-vereador de São Carlos Ronaldo Lopes foi demitido da empresa Volkswagen após o término do período eleitoral. Segundo o vereador Djalma Nery (PSOL), a empresa alegou que o ex-vereador violou uma regra interna e teria realizado campanha nas dependências da Volkswagen. Ronaldo Lopes foi vereador pelo PT em São Carlos de 2009 a 2012 e de 2013 a 2016 e foi candidato nas eleições deste ano.

O vereador do PSOL, que ficou sabendo da notícia na madrugada da última segunda-feira (14), fez uma manifestação na sessão ordinária desta terça-feira (15) repudiando a decisão da empresa fabricante de veículos.

"Quero fazer uma manifestação rápida de solidariedade a um amigo. Fiquei sabendo ontem [segunda-feira], pela madrugada, que o ex-vereador Ronaldo Lopes foi demitido do seu trabalho na Volkswagen. Ao retornar para a sua função após o período eleitoral, ele [Ronaldo] recebeu essa notícia do RH [Recursos Humanos], que o chamou e disse: olha, você está dispensando das suas funções. A empresa disse também que ele havia violado uma regra da empresa, fazendo campanha nas dependências da empresa”, afirmou Djalma.

A seguir, o vereador do PSOL sustentou que a conduta da empresa foi uma retaliação a um serviço prestado por uma figura combativa do movimento social.

“Ora, a gente sabe que o movimento sindical historicamente sempre se posicionou durante as eleições e fora delas. Existe uma intensa movimentação política atrelada ao movimento sindical. Não entrarei no mérito disso, mas é muito estranho essa conduta, que me parece uma retalhação a uma figura combativa do município de São Carlos, atrelada aos movimentos sociais e ao movimento sindical”, disse.

Djalma declarou que pretende se reunir com dirigentes e membros do sindicato para buscar uma solução.

“Eu já deixei meu mandato à disposição para apoio político e jurídico. Quero me reunir com os encarregados, dirigentes da empresa, com o próprio sindicato, para buscar uma solução, porque sabemos o quão importante é na vida das pessoas o seu trabalho. Ficar sem trabalho é algo inadmissível para alguém que se esforçou e se esforça há tantos anos para cumprir suas funções”.

De antemão, o vereador psolista avisou que vai protocolar na Câmara uma moção de apoio e solidariedade ao ex-vereador Ronaldo Lopes.

“Deixo meu apoio e solidariedade e já quero avisar a meus pares que vou protocolar uma moção de apoio e solidariedade a este ex-vereador. Infelizmente, pelo que tudo indica, ele teve problemas profissionais gravíssimos em decorrência da sua atuação política, isso não pode acontecer numa democracia”.

Rodson Magno (PSDB), que presidiu a sessão, sinalizou que assinará a moção em apoio ao ex-vereador do PT.

NOTA DA VW - “A Volkswagen não comenta casos específicos relacionados a questões internas e reforça que todas as decisões são tomadas em conformidade com as legislações vigentes e as políticas internas da companhia.”

