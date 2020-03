Em sessão solene, Câmara Municipal celebra os 50 anos da UFSCar

Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal realizou nesta quinta-feira, 12, no Edifício Euclides da Cunha, uma sessão solene comemorativa aos 50 anos da implantação efetiva e início das atividades acadêmicas da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

A celebração remete ao dia 13 de março de 1970, quando a UFSCar iniciou suas atividades nas instalações da antiga Fazenda Trancham (zona norte), recebendo os primeiros 96 alunos para os cursos de Engenharia de Materiais, pioneiro na América Latina, e Licenciatura em Ciências, hoje extinto. A instalação da universidade – primeira e até hoje única federal criada no interior do Estado de São Paulo - foi oficializada pelo General Costa e Silva, segundo presidente do regime militar, por meio do decreto 62.758 de 1968. Atualmente além do campus de São Carlos, a UFSCar mantém campi em Araras (criado em 1991), Sorocaba (2005) e Lagoa do Sino, em Buri (2013).

Na sessão presidida pelo presidente do legislativo, Lucão Fernandes também estiveram presentes, o secretário Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Walcinyr Bragatto, na ocasião representando o prefeito, Airton Garcia; a presidente da OAB São Carlos, Ariadne Leopoldino Margarido; a reitora da UFSCar, Wanda Machado Hofmann; o 1º tenente da Polícia Militar, Walter de Lucas Filho, representando o comandante da 1ª Cia. Da PM São Carlos, capitão Renato Gonzales; e representando a EMBRAPA São Carlos, Ademilson Fernando Sentanin. E também os vereadores Azuaite Martins de França, que foi o orador oficial da solenidade, Laíde das Graças Simões e Robertinho Mori.

Na sessão solene, que faz parte da programação comemorativa do Jubileu de Ouro da instituição, o Legislativo Municipal demonstrou todo o reconhecimento da população são-carlense à singular trajetória da Universidade, enaltecendo a excelência em ensino e pesquisa, sua relevante contribuição à cultura e ao desenvolvimento humano e lembrando figuras chaves na criação e desenvolvimento da instituição, que receberam homenagens durante a solenidade, Ernesto Pereira Lopes (in memorian), representado por seu genro Coriolano Meirelles; o 1º reitor da UFSCar, Heitor Gurgulino; o prefeito de São Carlos durante o processo de implantação da USFCar na cidade, José Bento Carlos do Amaral e o professor e pesquisador Sérgio Mascarenhas, representado por seu filho, Paulo Roberto Mascarenhas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também