Comissão de saúde e promoção social presta contas de suas ações em 2019

Crédito: Divulgação

A comissão permanente de saúde e promoção social da Câmara Municipal de São Carlos divulgou um balanço de suas ações realizadas no ano de 2019 e faz uma projeção dos principais desafios para 2020.

Composta pelos vereadores Elton Carvalho (PSB), atual presidente, Sérgio Rocha (PTB) e Cidinha do Oncológico (Solidariedade), a comissão deliberou sobre processos que contemplam projetos de leis ordinárias, créditos adicionais suplementares, fiscalizações de denúncias e situações que colocavam a saúde pública em situação de vulnerabilidade.

Abaixo, serão descritas algumas atividades mais relevantes que demandaram intervenção da comissão:

· Solicitação de aplicação do duodécimo de 2018 em cirurgias eletivas;

· Questionamentos sobre grande volume de medicamentos vencidos;

· Solicitação para ampliação do horário te atendimento em UBSs;

· Pedido de mutirão e nebulização em bairros com caso de dengue confirmados;

· Solicitação de reposição de médicos em Unidades Básicas de Saúde;

· Questionamento sobre a falta de medicamento de alto custo;

· Reunião sobre providências nos atendimentos psiquiátricos;

· Campanha preventiva contra Febre Amarela (preconização da DRS);

· Reunião com a Santa Casa para tratar sobre falta de macas e problemas no setor de hemodiálise;

· Questionamentos sobre o plano de ação da Prefeitura Municipal para as UPAs com relação a paralização de 16 dias, no que diz respeito a escala de funcionários, dispensação de medicamentos e eventual plano de contingência numa possível sobrecarga.

Quais são os desafios para 2020?

A comissão de saúde prevê um ano ainda mais difícil para 2020. A nova modalidade de financiamento do SUS liberará verba por número de pessoas cadastradas, não por número de habitantes, fazendo com que o repasse feito da União para o município seja diminuído drasticamente. Além das dificuldades orçamentárias, com o período eleitoral, não poderão ser realizadas licitações e concursos públicos por um determinado período, exigindo que a Secretaria Municipal de Saúde faça uma previsão de demanda mais precisa.

Ainda existem problemas graves a serem resolvidos como: a necessidade de contratação de farmacêuticos, o fortalecimento e estruturação da atenção básica, contratação de médicos especialistas, adequações e investimentos nas UPAs, revisão de contratos, convênios e ações integradas junto a Santa Casa, amenizar a fila de cirurgias eletivas entre outras tantas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também