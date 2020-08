Câmara realiza sessão extraordinária nesta sexta-feira

Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal agendou para esta sexta-feira (21), às 10 horas, no Edifício Euclides da Cunha, a realização de uma sessão extraordinária para discutir e votar o Projeto de Lei No. 715, encaminhado pela Prefeitura, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2021, e dá outras providências.

Esta lei estabelece, entre outras coisas, as macroprioridades da Administração Pública Municipal, as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município, as disposições relativas à dívida pública municipal, as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais e as disposições sobre alterações na legislação tributária municipal.

