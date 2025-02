Câmara Municipal lançará o Parlamento Jovem 2025 para estudantes de São Carlos no dia 13 março

Represente da Diretoria de Ensino professora Ana Paula Borelli Matsumoto, Gustavo Pozzi, Lucao Fernandes e diretor administrativo e financeiro da Câmara, Paulo Bolzan - Crédito: Abner Amiel

A Câmara Municipal de São Carlos lançará o Parlamento Jovem edição 2025 no dia 13 de março. A programação da 7ª edição do Parlamento Jovem foi definida em reunião na tarde da última quarta-feira (26) entre o presidente da Câmara, Lucão Fernandes (Progressistas), o vereador Gustavo Pozzi (Progressistas), o diretor administrativo e financeiro da Câmara, Paulo Bolzan, bem como a representante da Diretoria de Ensino professora Ana Paula Borelli Matsumoto.

Em reunião, ficou definido que o Parlamento Jovem 2025 acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de abril. No dia 13 de março, durante o lançamento, a Câmara fará um live no período da manhã, que será transmitida para todas as escolas do ensino médio da rede estadual, explicando como será a edição 2025, período de inscrições e orientações para elaboração dos projetos aos alunos que têm interesse em participar do Parlamento Jovem.

Neste ano, 42 alunos da rede estadual participarão do Parlamento Jovem, sendo 21 empossados como vereadores e 21 serão escolhidos como assessores. A Diretoria de Ensino selecionará 21 projetos de lei enviados pelos alunos. O trabalho será em dupla.

Os projetos apresentados deverão ser das temáticas: Cultura, Defesa das Pessoas com Deficiência, Defesa dos Direitos da Mulher, Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Minorias, Educação, Ciência e Tecnologia, Infância e Juventude, Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável, Saúde, Segurança Pública, mobilidade urbana.

Além disso, os alunos ganharão gibis didáticos que explicam sobre a organização e funcionamento do Poder Legislativo, camisetas e lanches.

O vereador Gustavo Pozzi afirmou ao SCA que os projetos apresentados pelos alunos podem se transformar em uma lei municipal.

“Os projetos apresentados pelos alunos podem motivar um vereador da Câmara Municipal a propor a lei discutida durante o Parlamento Jovem. Nada impede que o projeto se torne uma lei em São Carlos”, declarou.

Parlamento Jovem

O Parlamento Jovem São-carlense, realizado anualmente, visa possibilitar aos estudantes do Ensino Médio, de escolas públicas e privadas do Município a vivência do processo democrático por meio da participação em uma jornada parlamentar na Câmara Municipal, com diplomação e exercício do mandato.

Em São Carlos, o Parlamento Jovem foi criado em 2018 pelos vereadores Gustavo Pozzi e Paraná Filho.

