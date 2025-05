Câmara de São Carlos é destaque no Giro SP do Jornal da Rede Alesp

Nesta sexta-feira (9), a Câmara Municipal de São Carlos foi destaque no quadro Giro SP, do Jornal da Rede Alesp, Luiz Francisco Francelin, chefe de divisão da TV Câmara de São Carlos, que participou ao vivo do Jornal da Rede Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) abordando quatro notícias significativas para o município.

Um dos assuntos abordados foi a audiência pública que ocorreu nesta quarta-feira (7) e que debateu e deliberou ações afirmativas sobre assuntos relacionados ao tema “violência contra crianças e adolescentes, visando expor a realidade do município, a sistematização de dados e a estrutura da rede de proteção, bem como refletir sobre os tipos de violações de direitos e violências sofridas por esse público”.

Luiz Francelin também anunciou a importância das ações simbólicas da Câmara Municipal de São Carlos no apoio à campanha do Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito, e na implementação, a partir do dia primeiro de maio, da Tarifa Zero ou gratuidade do transporte coletivo aos finais de semana (sábado e domingo) e feriados, com o principal objetivo de reduzir o tráfego de veículos e incentivar a mobilidade urbana, a economia e o lazer.

Também foi destacado no Jornal da Alesp a realização da última edição do Parlamento Jovem, projeto criado em 2018 com a finalidade de proporcionar a vivência da jornada legislativa aos estudantes de ensino médio de escolas estaduais, sendo que os alunos selecionados tomam posse como vereadores e vereadoras jovens e participam ativamente de todo o processo, dando voz às suas ideias.

“Esta é quarta vez que participamos da edição estadual do jornal da Alesp e em todas elas, destacamos os trabalhos e iniciativas da Câmara Municipal de São Carlos, além de assuntos em maior destaque, relacionados à cidade, como determina o Jornal Alesp às afiliadas. Todas as ações abordadas hoje, têm expressiva relevância à população da cidade. A TV ALESP pode ser sintonizada no canal 51.2 Tv Aberta/Digital”, destacou Luiz Francisco Francelin, chefe de divisão da TV Câmara de São Carlos.

Da assessoria

