Aprovada lei do vereador Bruno Zancheta que propõe educação financeira nas escolas

A Câmara Municipal de São Carlos aprovou nesta terça-feira (29) uma lei de autoria do vereador Bruno Zancheta que propõe o ensino de Educação Financeira nas escolas municipais. A proposição do "Programa Jovem Economista" foi aprovada por unanimidade no Legislativo.

O parlamentar destacou: “Nosso objetivo com essa lei é claro: levar educação financeira aos alunos, ensinando conceitos básicos de economia, presentes nos noticiários e em situações cotidianas para que, no presente e futuro, possam administrar bem suas finanças”.

“Gostaria de agradecer aos vereadores pelos seus votos favoráveis ao projeto. Agora irei fazer gestão junto ao prefeito para que essa lei realmente seja implantada e nossos alunos da rede municipal possam aprender sobre educação financeira”, finalizou Bruno Zancheta.

