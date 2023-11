Rapaz que morreu em capotamento na SP-215 havia sobrevivido a grave acidente em julho

Crédito: arquivo pessoal

Foi identificado o homem de 38 anos que morreu em um acidente de trânsito na manhã deste domingo (12), na rodovia SP-215, na região do Santuário de Aparecidinha da Babilônia, em São Carlos. Luís Fernando Idem conduzia um Peugeot/206 no sentido Descalvado, quando por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção, colidiu contra um talude ao lado da rodovia e capotou em seguida. Ele foi arremessado para fora do veículo e morreu na hora. Um primo esteve no local do acidente e reconheceu o corpo, bem como ficou responsável pelo carro.

Outro acidente

O SCA apurou que na madrugada do dia 23 de julho, Fernando havia se envolvido em outro grave acidente. Ele conduzia também um Peugeot 206 pela avenida São Carlos, quando perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um poste. O carro ficou destruído e Fernando foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros. O rapaz foi conduzido até a Santa Casa com ferimentos graves, mas sobreviveu na ocasião. Veja notícia relacionada

