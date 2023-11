Motorista é ejetado para fora de carro e morre após capotamento na SP-215 em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 38 anos morreu após o carro que conduzia capotar no começo da manhã deste domingo (12), na rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215), na região do Santuário de Aparecida da Babilônia, em São Carlos.

Segundo informações, o condutor dirigia um Peugeot/206 com placas de Bauru/SP, no sentido São Carlos/Descalvado e segundo uma testemunha, ao atingir o quilômetro 137, após ultrapassar um caminhão, perdeu o controle da direção, colidiu em um barranco e capotou em seguida. A vítima foi ejetada para fora do veículo e morreu no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra a rodovia compareceram no local e tomaram as medidas cabíveis. A Polícia Militar Rodoviária desviou o trânsito para o acostamento da rodovia e não há interdição até o momento.

