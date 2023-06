Jovem esfaqueado no Parque do Kartódromo continua internado em estado grave

SIGA O SCA NO

Crédito: reprodução/redes sociais

O jovem Miguel Cocurulli, 23, esfaqueado por uma travesti na noite do último domingo (25), logo após a 2ª Caminhada LGBTQIAP+, no Parque do Kartódromo segue internado em estado grave na Santa Casa de São Carlos.

Segundo a assessoria de imprensa do hospital, ele está hemodinamicamente instável, mas se encontra consciente.

Nas redes sociais, o pai Ricardo Cocurulli, postou uma mensagem para o filho. “Te amo Miguel, se Deus quiser vai ficar tudo bem. Deus é maior”.

A travesti Bruna, acusada pelo crime passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (26) e a Justiça manteve a sua prisão.

Leia Também