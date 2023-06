Travesti que esfaqueou jovem matou companheiro em 2019

Agentes funerários retiram corpo da casa onde ocorreu o crime - Crédito: arquivo SCA

Bruno Luiz Divino, 34 anos, que usa o nome social de Bruna, acusada de esfaquear um jovem de 23 anos na noite do último domingo no Parque do Kartódromo, matou o companheiro a facadas em dezembro de 2019, no bairro Cidade Aracy. O SCA acompanhou o caso na época. Veja a reportagem.

Na época, o portal apurou que Bruna, e o amásio, Everton Teixeira Garzon, chegaram em casa durante a madrugada do dia 21 e passaram a discutir.

Everton teria pego uma faca e partido para cima de Bruna e ambos entraram em luta corporal. Durante a briga, Bruna teria desarmado Everton dando uma facada em sua barriga.

O pai de Everton que estava em um dos quartos correu para socorrer o filho e ligou para o Samu. A Unidade de Suporte Avançado (USA) esteve no local, porém o médico apenas constatou o óbito.

Através do Centro de Operações (COPOM), os policiais militares receberam a informação que a autora ainda estava no local e conseguiram deter Bruna que não esboçou nenhuma reação.

Os vizinhos disseram que as brigas entre o casal que estava junto há 7 anos eram constantes.

Everton que tinha duas filhas menores de idade.

Leia Também