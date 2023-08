DIG prende mais um acusado de envolvimento na morte de policial civil no Zavaglia

Acusado deixando a delegacia - Crédito: Colaborador SCA

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) prendeu nesta segunda-feira (14) mais um acusado de envolvimento na morte do policial civil Gabriel Jorge Thome, 40, em fevereiro deste ano no Jardim Zavaglia. (relembre o caso)

Contra L.A.G.S., 28, havia um mandado de prisão temporária. Ele quem teria efetuado os disparos, segundo o delegado João Fernando Baptista, responsável pelas investigações.

A esposa do acusado, que também teria participado do crime, havia sido presa no mês passado durante uma abordagem da PM no bairro Cidade Aracy. Ela tentou enganar os policiais oferecendo um documento falso, mas acabou reconhecida e presa.

Segundo o delegado João Fernando Baptista, a arma do policial que havia sido roubada foi encontrada em um terreno baldio no residencial Eduardo Abdelnur após denúncias feitas junto a delegacia.

Arma roubada do policial foi encontrada em terreno baldio

Ainda segundo o delegado, L.A.G.S. fazia parte de uma associação criminosa que era responsável por gerenciar várias biqueiras de drogas. Parte do entorpecente viria do Paraguai e era distribuído em São Carlos e outras cidades da região.

O policial civil Gabriel Jorge Thome veio até o Jardim Zavaglia realizar a apreensão de entorpecentes, quando houve uma troca tiros com dois homens, entre eles L.A.G.S. O outro envolvido continua foragido. A arma usada para matar o policial ainda não foi encontrada.

No final da noite L.A.G.S. foi conduzido até o Centro de Triagem e sua prisão deverá ser convertida em preventiva.

Leia Também