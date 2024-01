DIG esclarece morte de construtor e indicia sete por envolvimento no crime

Osmar foi espancado até a morte - Crédito: arquivo pessoal

A equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), sob o comando o delegado João Fernando Baptista, esclareceu o assassinato do construtor Osmar Aparecido de Castro, 51, que foi linchado por várias pessoas na madrugada do dia 18 de novembro do ano passado, no bairro Jardim Paulistano. Sete pessoas foram indiciadas pelo crime de homicídio e podem ser levadas a júri popular.

Em entrevista ao São Carlos Agora, o delegado explicou que a dificuldade neste tipo de caso, envolvendo várias pessoas é individualizar a ação de cada um, porém através de imagens de câmeras de segurança, os investigadores identificaram os agressores, bem como a causa do crime. “São cinco indivíduos que praticaram agressões não fatais contra a vítima e dois que aplicaram golpes fatais que acabaram por provocar a morte da vítima, ou seja, esses dois indivíduos deram pedradas na cabeça da vítima, que provocaram traumatismo craniano e isso segundo o laudo do IML é o que provocou a morte.

MOTIVAÇÃO

Em relação ao motivo do crime, o delegado informou que tudo teria começado em uma brincadeira por parte da vítima. Osmar chegou tranquilamente, sorrindo na adega de bebidas na rua Iwagiro Toyama, defronte a uma praça. No estabelecimento ele perguntou se havia garrafa longneck de cerveja da marca Heineken. O funcionário então teria dito que só havia lata desta cerveja. Osmar, em tom de brincadeira teria dito: “Você está tirando a favela”. Um homem que estava próximo e que nada tinha a ver com a conversa teria se sentido ofendido, entendendo que a vítima teria dito que ali seria uma favela. Esse indivíduo então passou a encarar o construtor e passou a provocá-lo. Depois foi até a caminhonete de Osmar e desferiu um chute contra a lataria e depois jogou um copo com um liquido na picape. Osmar teria ficado furioso com tal atitude e foi tirar satisfações. “Isso causou a fúria da vítima que se aproximou dele [do homem], tentou desferir uma garrafada, que não acertou e dois passaram a trocar agressões. Na sequencia outros seis indivíduos que eram amigos do homem passaram a agredir a vítima”, detalhou o delegado.

Osmar conseguiu se levantar com a ajuda de algumas pessoas, deu a volta no quarteirão, sendo perseguido. Quando o construtor retornou até a adega, os dois dois agressores voltaram a agredi-lo e desta vez passaram a desferir tijoladas contra a cabeça dele, o que acabou provocando a sua morte.

Para a DIG o caso de homicídio está esclarecido e o caso encaminhado ao Ministério Público. Os envolvidos foram indiciados e aguardaram pronunciamento da Justiça.

Há outra investigação em andamento, pois há suspeita que os envolvidos subtraíram objetos da caminhonete e um deles teria saído com o veículo do local abandonando a alguns quarteirões.

