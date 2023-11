Corpo de construtor que foi espancado será sepultado neste domingo em São Carlos

Crédito: arquivo pessoal

O corpo do construtor Osmar Aparecido de Castro, 51 anos, será enterrado às 11h15 deste domingo (19) no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos. Ele era solteiro e deixa quatro filhos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Castro foi encontrado inconsciente nas proximidades de uma adega na madrugada deste sábado (18), na rua Iwagiro Toyama, no Parque Delta. De acordo com testemunhas, ele foi espancado com chutes e socos por várias pessoas após se envolver em uma confusão no local. O Samu chegou a ser acionado, mas quando chegou, a vítima já estava em óbito.

A caminhonete Toyota Hilux que a vítima utilizava foi encontrada nas imediações com danos na lataria e com o vidro quebrado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e até o momento ninguém foi preso.

