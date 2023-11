Homem é espancado até a morte no Parque Delta

Um homem de 51 anos, morreu na madrugada deste sábado (18), vítima de espancamento, em via pública, na Rua Iwagiro Toyama, no Parque Delta.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas do ocorrido relataram que Osmar Aparecido de Castro chegou ao local em uma Hilux, que estacionou na via e entrou em um estabelecimento comercial, com uma garrafa vazia de uísque na mão.

Em seguida, um conhecido seu passou próximo à caminhonete estacionada e ele jogou a garrafa vazia contra a cabeça desse conhecido.

Populares ficaram indignados com a conduta de Osmar e passaram a agredi-lo, mandando que deixasse o local dando início a uma confusão generalizada, com agressões mútuas.

O homem que recebeu a garrafada foi embora com sua namorada e Osmar também saiu a pé, correndo, deixando seu veículo no local, mas apenas deu uma volta no quarteirão e retornou, mesmo sendo alertado novamente para ir embora.

Como ele insistiu em voltar, populares passaram a agredi-lo novamente, até que ele caísse e perdesse a consciência, sendo espancado ainda no rosto.

Duas mulheres tentaram defendê-lo, mas acabaram sendo agredidas também.

A Polícia Militar foi acionada e quando chegou, os populares já haviam deixado o local, restando apenas duas testemunhas.

A Hilux foi retirada do local e deixada nas proximidades. Para isso, um dos vidros foi quebrado com um pedaço de madeira, mas aparentemente, nada foi levado de seu interior, nem mesmo dinheiro.

A USA do SAMU foi acionada e esteve no local, constatando a morte de Osmar. Seu corpo foi encaminhado ao IML.

