DIG tenta identificar assassinos de construtor em São Carlos

Osmar foi espancado até a morte - Crédito: arquivo pessoal

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) tenta identificar e prender os envolvidos na morte do construtor Osmar Aparecido de Castro, 51 anos, que foi espancado até a morte na madrugada do último sábado (18), no bairro Jardim Paulistano.

Segundo o delegado titular da delegacia especializada, João Fernando Baptista, as investigações estão bem avançadas, porém não deu detalhes para não atrapalhar o andamento. Imagens de câmeras de segurança podem ajudar a Polícia a identificar autores. Informações sobre os acusados também podem ser repassadas à DIG pelo Whatsapp (16) (16) 3374-1984.

A morte de Osmar gerou comoção na cidade. Muitas pessoas usaram as redes sociais para lamentar o falecimento e pedir por Justiça.

O caso

De acordo com o boletim de ocorrência registrado como homicídio, testemunhas disseram que Osmar estacionou a caminhonete Toyota Hilux na esquina das ruas Iwagiro Toyama e Raphael Di Tomazo e teria entrado em uma adega com uma garrafa de whisky vazia nas mãos e posteriormente teria atirado a garrafa contra a cabeça de um homem identificado como Samuel que estava passando perto de onde estava parada a caminhonete. Populares não teriam gostado da atitude de Osmar, iniciando-se as agressões mútuas e o tumulto.

Samuel então deixou o local junto com a namorada, enquanto que Osmar teria dado volta no quarteirão a pé e mesmo sendo advertido para não voltar, retornou e passou a ser brutalmente agredido com socos e chutes por pessoas que estavam em uma praça. Mesmo caído, ele recebeu vários chutes no rosto. Duas mulheres que tentaram defendê-lo também acabaram agredidas. O Samu chegou a comparecer no local, mas Osmar faleceu antes da chegada do socorro.

Com a chegada da PM, os agressores e populares se evadiram. Já a caminhonete de Osmar foi encontrada a alguns quarteirões do local, com a porta danificada, porém os policiais não conseguiram descobrir quem colocou o veículo ali. Dentro da picape estava a carteira com dinheiro e o celular da vítima. Um pedaço de caibro e um par de chinelos foram aprendidos nas proximidades. Duas bicicletas que estavam abandonadas na praça também foram apreendidas.

O corpo de Osmar foi sepultado no último domingo no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos. Ele deixou quatro filhos.

