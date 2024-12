Treze animais ganham novos lares durante feira de adoção animal em São Carlos

Cachorro -

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Defesa e Controle Animal da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, promoveu mais uma feira de adoção no último sábado (07/12) no Canil Municipal. Com a iniciativa, 13 animais ganharam novos lares – número que se soma às mais de 500 adoções já efetivadas ao longo do ano.

Periodicamente, a Prefeitura tem realizado feiras de adoção aos finais de semana pensando especialmente na população que trabalha aos dias úteis e, desta forma, muitas vezes não pode comparecer ao Canil Municipal para adotar um animal de estimação.

Durante a semana, as adoções de cães e gatos também acontecem normalmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h30. Para adotar, basta o munícipe ir ao Canil Municipal (Estrada Washington José Pêra, s/nº – Água Fria) munido de documento oficial com foto e comprovante de endereço.

Todos os animais são castrados e contam com um microchip de identificação, sendo possível localizar os pets em caso de abandono.

Dúvidas também podem ser solucionadas pelo telefone e WhatsApp 99961-2959.

