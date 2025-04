Após 7 horas, cavalo é resgatado de local de difícil acesso no Cidade Aracy

Compartilhar no facebook

Cavalo cai de altura de 20 metros em área de difícil acesso e mobiliza bombeiros e equipe do Canil

O cavalo que caiu em uma vala de aproximadamente 30 metros de profundidade em uma região de difícil acesso no bairro Cidade Aracy mobilizou equipes de resgate desde a tarde de ontem (3). A operação, que envolveu o Corpo de Bombeiros, o Canil Municipal e veterinários da Prefeitura, durou cerca de 7 horas nesta sexta-feira (4) até que o animal fosse resgatado com sucesso.

As buscas começaram ainda ontem ao entardecer, mas precisaram ser interrompidas devido à baixa visibilidade no local. Os trabalhos foram retomados nesta manhã, com grande esforço das equipes, que enfrentaram o terreno acidentado e a ausência de vias de acesso direto ao ponto onde o cavalo estava.

Para alcançar o animal, os socorristas utilizaram técnicas de rapel. Uma veterinária do Canil Municipal acompanhou a descida e foi responsável por sedar o cavalo antes que ele fosse içado com o auxílio de cordas e equipamentos específicos.

Além do Corpo de Bombeiros e do Canil, o Departamento de Bem-Estar Animal da Prefeitura também atuou na ocorrência, prestando suporte técnico e auxiliando nos cuidados ao cavalo logo após o resgate.

Apesar da complexidade da operação, o animal foi retirado com vida e está sob acompanhamento veterinário.

