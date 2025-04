Canil municipal realiza 5ª feira de adoção animal do ano

Centro de Zoonoses promove feira de adoção neste sábado -

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal vai realizar no próximo dia 26 de abril, das 9h às 16h, mais uma feira para adoção de cães e gatos. As feiras têm como objetivo promover a adoção consciente de animais domésticos, auxiliando na redução do abandono animal.

Neste momento, o Canil Municipal abriga 184 cães e 114 gatos, Todos os animais são castrados e contam com um microchip de identificação, sendo possível localizar os pets em caso de abandono.

Para adotar, o munícipe deve ter 18 anos ou mais e apresentar documento pessoal com foto e comprovante de endereço.

Desde o início do ano já foram adotados 131 animais, porém todos os dias outros são abandonados e abrigados pelo Canil, principalmente por maus tratos ou casos em que o tutor não tem condições de cuidar, principalmente ninhadas inteiras são deixadas na região da Água Fria.

“O objetivo é diminuirmos o número de animais abandonados e ao mesmo tempo tratar daqueles que não escaparam dessa crueldade. Cada animal adotado é uma vida transformada. Trabalhamos para que as pessoas entendam a importância do compromisso ao adotar um pet. Adotar também é uma maneira de combater a exploração comercial de animais. Muitas fábricas de filhotes mantêm cães e gatos em condições precárias, visando apenas o lucro. Optar por um animal de abrigo significa dizer não a essa prática. Porém, antes de adotar, é fundamental avaliar se há estrutura e tempo para cuidar do pet. Os responsáveis devem estar cientes dos custos com alimentação, vacinas e veterinário, além do compromisso afetivo com o animal”, alerta Samir Gardini, secretário adjunto de Bem-Estar Animal.

O Canil e Gatil Municipal está localizado na Estrada Washington José Pêra, nº 3.800, na Água Fria.

