Sucuri de cerca de 4 metros é resgatada ao atravessar rodovia; veja vídeo

Crédito: SCA

Uma cobra sucuri de aproximadamente 4 metros foi resgatada na tarde desta quarta-feira (11), após ser vista atravessando a rodovia SP-215.

Motoristas que passavam pelo local perceberam a presença do animal na pista e acionaram a equipe da concessionária, juntamente com o Corpo de Bombeiros. Quando os bombeiros chegaram, a cobra já havia sido contida pela equipe da concessionária com auxílio de pessoas que estavam no local.

A equipe do Corpo de Bombeiros realizou o resgate do animal e posteriormente efetuou a soltura em um local apropriado, garantindo a segurança tanto da população quanto da cobra.

