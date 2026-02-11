(16) 99963-6036
quarta, 11 de fevereiro de 2026
SP-215

Sucuri de cerca de 4 metros é resgatada ao atravessar rodovia; veja vídeo

11 Fev 2026 - 19h02Por Da redação
Crédito: SCA

Uma cobra sucuri de aproximadamente 4 metros foi resgatada na tarde desta quarta-feira (11), após ser vista atravessando a rodovia SP-215.

Motoristas que passavam pelo local perceberam a presença do animal na pista e acionaram a equipe da concessionária, juntamente com o Corpo de Bombeiros. Quando os bombeiros chegaram, a cobra já havia sido contida pela equipe da concessionária com auxílio de pessoas que estavam no local.

A equipe do Corpo de Bombeiros realizou o resgate do animal e posteriormente efetuou a soltura em um local apropriado, garantindo a segurança tanto da população quanto da cobra.

