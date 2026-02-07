Shopping Iguatemi promove feira de gatos exóticos

Gato exótico -

O Shopping Iguatemi São Carlos, administrado pelo Grupo AD, recebe neste sábado, 7 de fevereiro, o 2º Encontro de Gatos Exóticos, evento gratuito e de caráter exclusivamente educativo que reúne criadores profissionais e algumas das raças felinas mais raras do país. A mostra acontece das 14h às 20h, próximo à Cobasi, e é aberta ao público.

Realizado em parceria com a Fórmula Natural, marca Super Premium de alimentos para gatos e cães, o evento apresentará 10 raças de gatos, permitindo ao público conhecer de perto animais como o Devon Rex - que possui apenas um criador no Brasil, além das raças Britânica (Brit), Maine Coon, Lykoi, Selkirk Rex, Exótico, Persa e Kurilian Bobtail.

Para a Fórmula Natural, que vem ampliando suas opções para felinos e já conta em seu portfólio com uma linha exclusiva para gatos, o evento dialoga com o crescimento desse público no país. “A popularidade dos gatos cresce a cada ano, seja pela independência, pela facilidade nos cuidados ou pela adaptação a ambientes menores. A marca acompanha esse movimento, desenvolvendo produtos alinhados às necessidades dos tutores”, justifica Patrícia Kashivagui, gerente comercial da Fórmula Natural – Criar & Cuidar.

Para garantir a segurança e o conforto dos felinos, o evento segue protocolos específicos: fotos são permitidas sem uso de flash e o acesso ao espaço será organizado por filas, podendo ser interrompido antes do horário previsto em caso de grande fluxo de público.

Os visitantes poderão esclarecer dúvidas diretamente com os criadores sobre comportamento, genética e características das raças, reforçando o caráter informativo da iniciativa. Não haverá comercialização de animais.

A programação inclui ainda duas palestras educativas, às 16h e às 18h, com a médica veterinária Andrea Valete Machado, juíza FIFe (Federação Internationale Féline) na categoria non-European. Especialista em felinos e criadora das raças Kurilian Bobtail e Norueguês da Floresta, a profissional abordará temas como padrões de raça, genética e conformidade em exposições internacionais.

De acordo com Fábio Maria, gerente geral do Shopping Iguatemi São Carlos, a proposta é oferecer ao público uma atividade que una informação e lazer. “Receber o Encontro de Gatos Exóticos é uma forma de oferecer ao público uma experiência que une lazer, informação e respeito aos animais. Buscamos constantemente iniciativas que promovam conhecimento e aproximem a comunidade”, afirma.

Serviço – 2º Encontro de Gatos Exóticos

Data: 7 de fevereiro

Horário: das 14h às 20h

Local: Ao lado da Cobasi

Entrada: Gratuita

Palestras: 16h e 18h

Observação: Evento educativo, sem venda de animais

