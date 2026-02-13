São Carlos abre 400 vagas para o 1º Mutirão de Castração de 2026

Pet no carro - Crédito: Freepik

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal — Departamento de Controle e Defesa Animal, promoverá nos dias 7 e 8 de março o 1º Mutirão de Castração de 2026. A ação vai disponibilizar 400 vagas gratuitas para castração de cães e gatos.

Para participar, o tutor deve realizar o agendamento antecipado pelo sistema online CADPET, disponível no site oficial da Prefeitura. Após o cadastro, é necessário aguardar a confirmação da inscrição, que será enviada por e-mail e também via WhatsApp.

A administração municipal orienta que os responsáveis fiquem atentos às recomendações pré-operatórias, fundamentais para garantir a segurança e o bem-estar dos animais durante o procedimento.

O atendimento será realizado no Centro da Juventude Lauriberto José Reyes, localizado na Rua João Martins França, nº 800, no bairro Cidade Aracy, das 7h às 17h.

A castração é considerada uma das principais medidas de controle populacional de cães e gatos. Além de evitar crias indesejadas, o procedimento contribui para a prevenção do abandono e dos maus-tratos, promovendo mais saúde e qualidade de vida aos animais.

Em 2025, o município realizou a castração de 2.274 animais, entre cães e gatos, reforçando a política pública de proteção e bem-estar animal

Leia Também