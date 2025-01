Prefeitura retoma atendimento veterinário gratuito com serviço 24 horas

Prefeitura retoma e amplia atendimento veterinário -

O Departamento de Defesa e Controle Animal, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, irá retomar na próxima segunda-feira (13/01) o atendimento médico veterinário 24 horas, gratuito, a cães e gatos tutelados por munícipes em condições de vulnerabilidade socioeconômica.



Os atendimentos serão oferecidos para os tutores responsáveis já inseridos no Cadastro Único; programa do Governo Federal que identifica famílias de baixa renda para fins de inclusão em programas de assistência social e redistribuição de renda.



Serão oferecidos serviços ambulatoriais de baixa complexidade como ultrassom, raio-x, hemograma, vermifugação, testes erliquiose, testes cinomose, raspado de pele, bem como internações e cirurgias, inclusive ortopédicas.



Para que o animal seja atendido, será necessário realizar o agendamento através do telefone (16) 3368-7051 ou via WhatsApp (16) 99991-9584.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, Paraná Filho, os atendimentos no período diurno serão realizados em dois pontos distintos da cidade, sendo um ponto na região sul na Clínica Clube dos Bichos localizada na Avenida Henrique Gregori n° 1.276, com atendimento das 8h às 18h de segunda a sexta e outro na região norte na Clínica Pet Vet localizada na rua Nove de Julho n°1886, com horário das 9h às 11h30 e das 14h às 17h de segunda a sexta.



Já o atendimento realizado no período noturno, finais de semana e feriados, ocorrerão exclusivamente na região sul da cidade, também na Clínica Veterinária Clube dos Bichos. Os atendimentos disponibilizados aos sábados, domingos e feriados, bem como, aqueles realizados fora do horário comercial, serão exclusivos para casos de urgência e emergência. Diferentemente do ano passado, em que os atendimentos ocorriam somente de segunda a sexta-feira no período diurno.

Paraná Filho também destaca que em 2025 serão retomados os mutirões de castração de cães e gatos.



Campanhas que nos últimos dois anos; período entre janeiro de 2023 a dezembro de 2024 somam 11.027 animais castrados gratuitamente com o apoio do Canil Municipal e também por meio de ONGs conveniadas com o município.



Vale lembrar que para o animal ser atendido, o tutor ou responsável deverá fazer o agendamento e estar inserido no Cadastro Único, demonstrando assim inviabilidade financeira para custear o atendimento e/ou tratamento do animal.



Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 3368-7051 ou WhatsApp (16) 99991-9584.

