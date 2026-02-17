(16) 99963-6036
Homenagem da Funerais Pet aos pets Tiffany e Hercules

17 Fev 2026 - 07h30Por Jessica CR
Homenagem a  cachorrinha Tiffany 
Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento da cachorrinha Tiffany, ocorrido no dia 16 de Fevereiro de 2026, na cidade de São Carlos-SP 
Tiffany foi amor em forma de cachorrinha. Passou pela nossa vida deixando carinho, companhia e momentos que vão continuar vivos em nossa memória. Ela foi cuidado e amado por seus tutores Luís Fernando Cunha e Luciana Félix de Andrade Cunha, A saudade fica, mas o amor que ela deu é maior esse não morre nunca.
Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.

 

 
Homenagem ao cachorro Hércules.
Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento do cachorro  Hércules, ocorrido no dia 16 de fevereiro 2026, na cidade de Ibaté-SP.
Hércules era cuidado com muito amor pela sua tutora Elaine Aparecida da Silva Freitas e demais familiares, que lamentam sua partida e recordam com carinho os momentos de afeto e companheirismo que ele proporcionou. 
Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade. 
 
 

