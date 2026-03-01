Homenagem da Funerais Pet aos pets: Scooby , Stark e Tobby

Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento do cachorrinho Otavio, ocorrido no dia 23 de Fevereiro de 2026, na cidade de São Carlos/SP

Ele foi cuidado e amado por sua tutora Eliane. A saudade fica, mas o amor que ele deu é maior esse não morre nunca.

Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.