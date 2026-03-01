Homenagem da Funerais Pet aos pets: Scooby , Stark e Tobby

Scooby , Stark e Tobby -
Homenagem ao cachorrinho Scooby
Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento do cachorrinho Otavio, ocorrido no dia 23 de Fevereiro de 2026, na cidade de São Carlos/SP
Ele foi cuidado e amado por sua tutora Eliane. A saudade fica, mas o amor que ele deu é maior esse não morre nunca.
Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.
Homenagem ao cachorrinho Stark
Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento do cachorrinho Stark, ocorrido no dia 26 de Fevereiro de 2026, na cidade de São Carlos/SP
Ele foi cuidado e amado por seu tutor Paulo. A saudade fica, mas o amor que ele deu é maior esse não morre nunca.
Homenagem ao cachorrinho Tobby
Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento do cachorrinho Tobby, ocorrido no dia 01 de Março de 2026, na cidade de São Carlos/SP
Ele foi cuidado e amado por seu tutor Thiago Ramos. A saudade fica, mas o amor que ele deu é maior esse não morre nunca.