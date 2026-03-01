(16) 99963-6036
segunda, 02 de marÃ§o de 2026
Pet animais

Homenagem da Funerais Pet aos pets: Scooby , Stark e Tobby

02 Mar 2026 - 14h17Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Scooby , Stark e Tobby - Scooby , Stark e Tobby -
Homenagem ao cachorrinho Scooby 
 
Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento do cachorrinho Otavio, ocorrido no dia 23 de Fevereiro de 2026, na cidade de São Carlos/SP
 
Ele foi cuidado e amado por sua tutora Eliane. A saudade fica, mas o amor que ele deu é maior esse não morre nunca.
 
Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.
 
 
 
Homenagem ao cachorrinho Stark 
 
Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento do cachorrinho Stark, ocorrido no dia 26 de Fevereiro de 2026, na cidade de São Carlos/SP
 
Ele foi cuidado e amado por seu tutor Paulo. A saudade fica, mas o amor que ele deu é maior esse não morre nunca.
 
 
Homenagem ao cachorrinho Tobby 
 
Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento do cachorrinho Tobby, ocorrido no dia 01 de Março de 2026, na cidade de São Carlos/SP
 
Ele foi cuidado e amado por seu tutor Thiago Ramos. A saudade fica, mas o amor que ele deu é maior esse não morre nunca.
 
 

Leia TambÃ©m

Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Tequila
Pet animais09h05 - 01 Mar 2026

Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Tequila

Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Scooby
Pet animais07h56 - 28 Fev 2026

Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Scooby

Canil Municipal promove 4Âª Feira de AdoÃ§Ã£o de CÃ£es e Gatos neste sÃ¡bado
Pet animais18h28 - 24 Fev 2026

Canil Municipal promove 4Âª Feira de AdoÃ§Ã£o de CÃ£es e Gatos neste sÃ¡bado

Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Thor e a cachorrinha Duda
Pet animais08h36 - 22 Fev 2026

Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Thor e a cachorrinha Duda

Homenagem da Funerais Pet ao pet Azor Ahai
Pet animais10h45 - 19 Fev 2026

Homenagem da Funerais Pet ao pet Azor Ahai

Ãšltimas NotÃ­cias