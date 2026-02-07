(16) 99963-6036
sábado, 07 de fevereiro de 2026
Pet animais

Homenagem da Funerais Pet ao gatinho Theodoro

07 Fev 2026
Homenagem ao gatinho Theodoro Gomes  

Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento do gatinho Theodoro Gomes, ocorrido no dia 07 de Fevereiro de 2026, na cidade de São Carlos-SP
 
Theodoro Gomes foi amor em forma de um gatinho. Passou pela nossa vida deixando carinho, companhia e momentos que vão continuar vivos em nossa memória. Ele foi cuidado e amado por seu tutor Valentin Gomes , A saudade fica, mas o amor que ele deu é maior esse não morre nunca.

Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade

