Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Thor e a cachorrinha Duda

Homenagem ao cachorrinho Thor

Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento do cachorrinho Thor, ocorrido no dia 21 de Fevereiro de 2026, na cidade de Ibaté/SP

Thor foi amor em forma de cachorrinho. Passou pela nossa vida deixando carinho, companhia e momentos que vão continuar vivos em nossa memória.

Ele foi cuidado e amado por seu tutor David Roberto, A saudade fica, mas o amor que ele deu é maior esse não morre nunca.

Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade

Homenagem a cachorrinha Duda

Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento da cachorrinha Duda, ocorrido no dia 21 de Fevereiro de 2026, na cidade de Ibaté-SP

Duda foi amor em forma de cachorrinha. Passou pela nossa vida deixando carinho, companhia e momentos que vão continuar vivos em nossa memória. Ela foi cuidado e amado por seus tutores Luciana, Juliano, Gustavo, Ana Clara, A saudade fica, mas o amor que ela deu é maior esse não morre nunca.

Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.

