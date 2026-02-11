(16) 99963-6036
quarta, 11 de fevereiro de 2026
Triste

Égua morre após acidente em terreno no Cidade Aracy 2

11 Fev 2026 - 19h06Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Égua morre após acidente em terreno no Cidade Aracy 2 - Crédito: SCA Crédito: SCA


Uma égua morreu na tarde desta quarta-feira (11), no bairro Cidade Aracy 2, em São Carlos, em um terreno localizado na Rua Arcídia Valentim Roque.

Segundo informações, o animal estava em um terreno que havia sido fechado pelo proprietário para pastagem, com uma cerca de madeira na parte frontal para impedir a saída. Em determinado momento, a égua tentou pular a estrutura e acabou sofrendo ferimentos graves ao ficar presa nas madeiras, não resistindo e morrendo no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, juntamente com a equipe de fiscalização animal do Canil Municipal de São Carlos. A retirada do animal ficou sob responsabilidade da equipe do canil, sendo necessário o uso de uma máquina devido ao peso do animal.

Leia Também

Sucuri de cerca de 4 metros é resgatada ao atravessar rodovia; veja vídeo
SP-21519h02 - 11 Fev 2026

Sucuri de cerca de 4 metros é resgatada ao atravessar rodovia; veja vídeo

Tarcísio sanciona lei que autoriza sepultamento de cães e gatos junto com familiares
Pet animais09h48 - 10 Fev 2026

Tarcísio sanciona lei que autoriza sepultamento de cães e gatos junto com familiares

Homenagem da Funerais Pet ao gatinho Theodoro
Pet animais21h46 - 07 Fev 2026

Homenagem da Funerais Pet ao gatinho Theodoro

Shopping Iguatemi promove feira de gatos exóticos
Pet animais06h25 - 07 Fev 2026

Shopping Iguatemi promove feira de gatos exóticos

Canil Municipal recebe 3ª Feira de Adoção de Cães e Gatos neste sábado
Pet animais11h51 - 02 Fev 2026

Canil Municipal recebe 3ª Feira de Adoção de Cães e Gatos neste sábado

Últimas Notícias