Égua morre após acidente em terreno no Cidade Aracy 2

Crédito: SCA



Uma égua morreu na tarde desta quarta-feira (11), no bairro Cidade Aracy 2, em São Carlos, em um terreno localizado na Rua Arcídia Valentim Roque.



Segundo informações, o animal estava em um terreno que havia sido fechado pelo proprietário para pastagem, com uma cerca de madeira na parte frontal para impedir a saída. Em determinado momento, a égua tentou pular a estrutura e acabou sofrendo ferimentos graves ao ficar presa nas madeiras, não resistindo e morrendo no local.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, juntamente com a equipe de fiscalização animal do Canil Municipal de São Carlos. A retirada do animal ficou sob responsabilidade da equipe do canil, sendo necessário o uso de uma máquina devido ao peso do animal.

