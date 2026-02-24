Canil Municipal promove 4ª Feira de Adoção de Cães e Gatos neste sábado

Cães filhotes e adultos poderão ser adotados na feirinha que será realizada pelo Canil e Gatil Municipal - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, por meio do Departamento de Controle e Defesa Animal, realiza neste sábado (28), das 9h às 14h, a 4ª edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos, no Canil Municipal.

A ação tem como objetivo garantir um novo lar aos animais acolhidos pelo município e reforçar a importância da adoção responsável. Atualmente, 292 animais estão disponíveis para adoção, sendo 160 cães — entre eles dois filhotes — e 132 gatos.

Todos os animais passaram por avaliação veterinária e já estão castrados, microchipados e vacinados, o que garante mais segurança para as famílias adotantes e para os próprios pets.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento oficial com foto e comprovante de endereço. De acordo com o Departamento de Controle e Defesa Animal, somente em janeiro deste ano, 44 animais encontraram um novo lar. Em 2025, o total de adoções já chegou a 490.

O Canil e Gatil Municipal está localizado na Estrada Washington José Pêra, nº 3.800, no bairro Água Fria. A entrada é gratuita e aberta ao público interessado em oferecer uma nova oportunidade a cães e gatos que aguardam por uma família.

