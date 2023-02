Canil de São Carlos terá feira de adoção no próximo sábado

Cachorro - Crédito: © Prefeitura do Rio/Subvisa/Nelson Duarte

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Defesa Animal da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, realiza, neste sábado (04/03), mais uma feira de adoção animal no Canil Municipal.



Mais de 200 animais estão vivendo no local e aguardam por um novo lar. Entre eles, o munícipe que tiver interesse em adotar poderá encontrar cães, gatos, adultos e filhotes de diversos portes. Todos os animais são castrados e contam com um microchip de identificação.

Para adotar, o munícipe deve levar, no ato da adoção, um documento de identificação com foto e um comprovante de endereço.

A feira acontece das 9h às 16h, e o Canil Municipal fica localizado na Estrada Municipal Washington José Pêra, sem número, no bairro Água Fria.

