9ª Cãominhada acontece no dia 16 de abril, na rua Larga

No próximo domingo, 16 de abril, a partir das 9 horas, acontece a tradicional Cãominhada na Larga que chega a sua 9ª edição com expectativa de atrair um bom número de participantes com seus PETs transformando a Av. Dr. Teixeira de Barros em uma festa dos patudos.

Sérgio Ambrósio, idealizador do evento diz que desde a primeira edição em 2017 além de proporcionar uma manhã diferente para os tutores e seus cães teve como objetivo a arrecadação de ração destinada a protetores dos animais, e para esta edição acredita que atingirá a marca de 1 tonelada de ração para atender as necessidades das ONGs e protetores parceiros.

Outra tradição da Cãominhada na Larga é o sorteio de brindes ofertados por empresas parceiras para tutores e PETs, e para participar do sorteio os participantes deverão fazer a doação de ração e se inscrever no local. A organização também destaca que os participantes que tiverem poderão levar jornais velhos para atender a necessidade dos protetores para o pipi dos cães sob sua guarda.

Na recepção do evento além da barraca para inscrição e receber doações este ano contará com ações da HPro Rações com distribuição de amostras de seus produtos, time da saúde animal com estudantes do curso de veterinária da Unicep e do Hospital Veterinário Universitário, lojinha de expositores de produtos PET e outras.

Para animar o passeio o evento contará ainda com um Trio Elétrico e animação do Bira Teixeira, o locutor oficial desde a primeira Cãominhada. A Cãominhada tem como parceiros a Arca de São Francisco, Patrulha Animal, Sertanejos do Bem e Castra Pet.

Agende ai e participe da 9ª Cãominhada na Larga no dia 16 abril – domingo a partir das 9 horas com saída na Rua Larga altura do número 1600 próximo a Escola Jesuíno de Arruda.

ARRECADAÇÃO DE RAÇÃO

A Funerais Pets está arrecadando ração para cães e gatos que será doada para entidades que cuidam de animais abandonados.

Doações podem ser feitas na sede da Funerais Pet, na rua São Joaquim, 308, no Centro.

