Nova Jerusálem informa o falecimento de Elisangela Rebordoes

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 06/01/2023 às 11:40hs, em João Pinheiro - MG a SRA. ELISANGELA OLIVEIRA DA COSTA REBORDOES (NENÊ DA LOJA FANTASIA). Seu féretro será velado dia 08/01/2023 das 07:00 hs até 10:45 hs no Cemitério Municipal N. S. do Carmo em São Carlos - SP e posteriormente será sepultado no Cemitério Municipal N. S. do Carmo em São Carlos - SP.

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informou o falecimento da SRA. ELISANGELA OLIVEIRA DA COSTA REBORDOES (NENÊ DA LOJA FANTASIA).

Leia Também