Nova Funerária informa nota de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO

O Senhor: Jose Ubaldo Buzo

Faleceu dia 16/02/26 às 19:57 horas em Ibaté com 91 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Marilena Marcato Buzo e o filho: Clodoaldo Jose Buzo c/c Luzia, netos, bisnetos, familiares e amigos.

O velório será realizado no dia 17/02/26 à partir das 13:00 horas e o sepultamento dar-se-á às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Ibaté para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 23/05/1934.

CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMO DIA.

A família do Sr. Sebastião Gomes

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 18/02/2026 (Quarta-feira) às 19:00 horas na Igreja Matriz (Dourado-SP).

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

