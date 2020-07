NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 16/07/2020 na cidade de São Carlos a Sra.Noemia Maria Correia dos Santos, nascida em 04/03/1954 com 66 anos de idade.

Era casada com o Sr.Nivaldo José dos Santos.

Deixa os filhos: Ana Claudia, Thiago e Ana Carolina, familiares e amigos.

O seu sepultamento deu-se hoje dia 16/07/2020 ,as 16:30 Hs, saindo o féretro do velório Municipal, para o cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra.Noemia Maria Correia dos Santos.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 16/07/2020 na cidade de São Carlos, o Sr Luiz Tavares da Silva, nascido em 05/03/1936 com 84 anos de idade.

Era casado com a Sra. Terezinha Orminda da Silva.

Deixa os filhos:Washington, Heloisa,Luiz Junior, Leonardo, familiares e amigos.

O seu sepultamento deu-se hoje dia 16/07/2020 , as 16:00hrs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Memorial da Paz.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr Luiz Tavares da Silva.

