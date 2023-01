Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

Seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Ibaté, o início do velório está previsto para as 07:30 horas do dia 29/01/2023.

Faleceu em 28/01/2023 na Cidade de Ibaté -SP, a Sra. Marli de Fatima Bastos, nascida no dia 31/03/1960 com 62 anos de idade e o seu filho, Sr. André Fabiano Bastos, nascido em 24/02/1978 com 44 anos de idade.

Sra Marli era divorciada deixa outros dois filhos, Anderson e Willian.

Sr. Andre era amasiado e deixa seus filhos Felipe Rafael, Marcelo Bastos e demais familiares.

O sepultamento dar-se-á dia 29 /01/2023 saindo do velório municipal de Ibaté ás 10:30 hrs para o Cemitério Municipal Ibaté-SP.

