Corpo de pastor e motorista de caminhão será sepultado neste domingo em São Carlos

Caminhoneiro de São Carlos perde a vida em acidente na Washington Luís

O corpo do pastor e motorista de caminhão, Edson dos Santos, 53 anos, que morreu em um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (16), na rodovia Washington Luís (SP-310), na região de Matão, será sepultado às 14h30 deste domingo (18), no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos.

O corpo será velado a partir das 10h de amanhã na Igreja Obra da Restauração localizada na Rua Padua Salles, 199 - Jardim Cruzeiro do Sul.

Edson conduzia um caminhão que colidiu na traseira de outro. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu em um hospital da região.

