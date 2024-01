Vereador Bruno Zancheta solicita mutirão de castrações de animais em Água Vermelha e Santa Eudóxia

SIGA O SCA NO

O vereador Bruno Zancheta, protocolou um ofício junto ao secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho, solicitando que seja realizado um mutirão de castrações de animais nos distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia.

“Destaco o trabalho realizado pelo secretário Paraná Filho e por toda sua equipe. Através do CADPET, proposto pelo nosso mandato, mais de seis mil castrações já foram realizadas. Friso que sem o esforço de todos os envolvidos, nada disso teria acontecido”, disse Bruno Zancheta. Vale lembrar que no ano de 2022, foi realizada uma etapa de castração de animais nos distritos, e foi um sucesso com mais de 300 animais atendidos.

“Precisamos de um olhar especial para nossos distritos, principalmente no que diz respeito à causa animal e os cuidados básicos de saúde para toda população. Quando castramos nossos animais, melhoramos sua qualidade de vida e de seu tutor/família. Acredito na sensibilidade do secretário e tenho a certeza que lograremos êxito nessa demanda”, finalizou o vereador Bruno Zancheta.

